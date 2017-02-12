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Devlet Bahçeli: Şimdi El Bab'a girebiliriz

Eline pompalı tüfeği alan MHP Lideri, "Şimdi El Bab'a girebiliriz" dedi.

Siyaset / 12 Şubat 2017 Pazar 15:10
Devlet Bahçeli: Şimdi El Bab'a girebiliriz

MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı sona erdi. Toplantıların ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere partinin bazı yöneticilerine hediyeler takdim edildi.

MHP'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, MHP Konya Teşkilatı, partinin ileri gelenlerine çeşitli hediyeler verdi. Tüfekle poz veren Bahçeli, 'Şimdi El Bab'a girebiliriz' ifadelerini kullandı.

Silah sanayicileri de kampın son günü, evsahipliği yapan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya pompalı tüfek hediye etti.


Pompalı TüfekMustafa KalaycıDevlet Bahçeli


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