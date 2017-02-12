Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu.



El Bab'da durumun artık an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, sırada Münbic ve Rakka'nın olduğunu söyledi.



"EL BAB EN MESELESİ"

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelen bir soru üzerine; 'Şu anda El Bab, gerek bizim tarafımızdan gerek ÖSO tarafından kuşatılmış vaziyette. Güçlerimiz ÖSO ile birlikte merkeze indi. En önemli nokta olan, hastane kısmı tamamen alınmıştı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra, süreç daha hızlı gelişmeye başladı. Artık DEAŞ güçleri El Bab'ı terketme süresine girdi. Bundan sonrası an meselesidir. El Bab, hallolmak üzere. Bundan sonrası için Münbic ve Rakka olayı var.' şeklinde konuştu.



"DURMAK DİYE BİR ŞEY YOK"

"El Bab'dan sonra durmak diye bir şey yok" diyen Erdoğan şöyle devam etti: El Bab bizim nihai hedefimiz değildir. Bizim nihai hedefimiz DEAŞ'tan bu bölgenin temizlenmesidir. DEAŞ'ın asıl merkezi Rakka. Rakka temizlendiği andan itibaren bu bölge terörden arındırılmış bölge haline gelmiş olacak. Bizim Türkiye olarak burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. El Bab tamemen DEAŞ gittikten sonra El Bablı yerleşecek. Münbiç'in yüzde 90'ı Araptır, ama oraya kendi halkı yerleşememiştir, YPG işgal etmiştir. Bize verilen söz bunların boşaltacağızdır. DEAŞ'ı, YPG'yi boşalttıktan sonra Rakka'dan da DEAŞ'ı boşalttıktan sonra kendi halkı yerleşecektir. Kendi milli ordusuyla buraları koruma altına aldıktan sonra bizim orada kalmamız çok lüks olur. Onun durumunu o gün değerlendirmek lazım.