BM kürsüsündeki en genç Türk

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 'Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.



'Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü' vesilesiyle, Uluslararası Güven Kraliyet Bilim Akademisi (RASIT) İcra Direktörü ve eski Irak Kralı Birinci Faysal'ın torunu Prenses Nesrin el-Haşimi ve Malta'nın öncülüğünde, birçok ülkenin desteğiyle BM Genel Kurulunda 'Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma: Medyanın Etkisi' konulu bir toplantı gerçekleştirildi.



El-Haşimi'nin çabalarıyla 2015 yılında BM Genel Kurulunda kabul edilerek son iki yıldır kutlanan gün dolayısıyla düzenlenen BM Genel Kurulundaki toplantıya, birçok ülkeden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılırken, Türkiye'den gelen katılımcılar arasında 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir de yer aldı.



Özdemir, Malta Sosyal Diyalog, Tüketici İşleri ve Sivil Özgürlükler Bakanı Helena Dalli, Prenses el-Haşimi ve BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson'ın da bulunduğu toplantıda konuşmacılarından biri olarak kürsüye çıktı. Toplantıda birçok ülkenin BM Daimi Temsilcileri de söz alarak, ülkelerinin konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.



Özdemir, boyunun kısa olması nedeniyle salonu görmekte zorlandığı kürsüden, 'Bilim Kızları için Kızlar' başlıklı bir konuşma yaptı.







- 'Ülkem Türkiye ile gurur duyuyorum'



Özdemir konuşmasına, 'Kadınların, doktor, mühendis veya bilimin diğer alanlarında kalkınmaya katkısının yüksek olduğu ülkem Türkiye ile gurur duyuyorum.' diyerek başladı.



Başarılı bilim kadınlarıyla ilgili medyada daha fazla haberin yer almasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özdemir, 'Bu kürsüden sığınmacı olan kadınların sorununa da değinmek istiyorum. Buradan herkese onları hatırlamaları ve onlara yardımcı olmaları çağrısı yapıyorum.' dedi.







- RASIT İcra Direktörü El-Haşimi



Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan RASIT İcra Direktörü Prenses el-Haşimi, Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nün ikincisini kutlamak üzere BM'de bir araya geldikleri toplantıda küçük Özdemir'in konuşmasının 'ilham verici' olduğunu söyledi.



Bilim kadınları ve kızlarıyla ilgili uluslararası günün kabul edilmesi için BM Genel Kurulunun 69. döneminde büyük çaba harcadıklarını belirten el-Haşimi, kararın kabulünün kendileri için 'hayalin gerçeğe dönüşmesi' olduğunu ifade etti.



Türkiye'den genç Talya'nın yanında Ayşe Damla İşeri'nin de 'Bilimde Sağır Kadınlar' konusunda bir sunum yaptığını dile getiren el-Haşimi, Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin Genel Koordinatörü İrem Şentürk'ün de toplantıya katılarak çok başarılı bir konuşma yaptığını kaydetti.



Türkiye'de bilim alanındaki kadınların eşitliğin nimetlerinden faydalandığını söyleyen el-Haşimi, bu şekilde kadınların Türkiye'nin kalkınmasına katkılarının önemli olduğunu vurguladı.







- 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 'Bilimde Kadın' toplantısı'



El-Haşimi ayrıca, 'Müslüman bir bilim kadını olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 'Bilimde Kadın' konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmasından memnuniyet' duyacağını kaydetti.



BM Genel Kurulu 22 Aralık 2015'te kabul ettiği kararla 11 Şubat'ı 'Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü' olarak kabul etmişti.



Kaynak : AA