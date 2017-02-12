Bahçeli isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.



Referandum sürecinde MHP'nin tavrına dikkat çeken Bahçeli, 'Muhalefet demek, eksik aramak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyoruz, gereğini yapıyoruz. Biz oyalanamayız, yerimizde sayamayız, korku tacirlerine aldırış edemeyiz, mevcutla avunamayız. Milletimizin huzuru için ön almalıyız.' şeklinde konuştu.



MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:



'Bir hükümet sistemini değiştirmek için referanduma gidiyoruz. Rejim değişiyor yaygarası koparanlar ahlakını değiştirmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kuvvetler arasındaki ayrımda olduğu olması gerektiği noktaya gelmektedir. Bütün yasalar millet için vardır. Devletini yıkan, milletini zayıflatan bir anayasa teklifi bize göre yok hükmündedir. Çok şükür ki imparatorluk bünyesinden yetişen vatan evlatları, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılan enkaz içerisinden diriltme beceresini göstermiştir. Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde tartışmayı hoşgörmeyiz.'



'Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp, partimizin lehine hiçbir katkı göstermeyenlerin şimdilerde 'hayır' komisyonlarına katılıp çalışmaları kara mizahtır. Hakkımdaki imalar ayaklar altında kalmaya layıktır.'



'16 NİSAN'DA PARTİ OLARAK EVET DİYORUZ'

'18 Maddelik Anayasa değişikliği ülkemizi güçlendirecektir. Bizim nezdimizde 'evet' diyen 'hayır' diyen bütün kardeşlerimiz sayıgı haketmektedir. Biz parti olarak 'evet diyeceğimizi' söylüyor bunu savunuyoruz. Bu nedenle 16 Nisan'da parti olarak 'evet' diyoruz.



'Evet diyecek, Meclis'imizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Evet diyeceğiz yasama, yürütme, yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz. Evet diyeceğiz yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki kafa karışıklığını sonlandıracağız. Her evet milletin istiklaline, devletin istiklaline duadır ve yeminimizdir.'



'MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET'

'Sizlerden beklentim referandum süresince vatandaşlarımızı kapı kapı gezip eve tercihimizi anlatınız. Bizim şahsa veya partiye değil Türkiye'nin geleceğine evet dediğimizi belirtiniz. Bizim özümüz doğru, sözümüz doğru gönlümüz tertemizdir. Bu yemini tutalım 16 Nisan'da evet diyelim. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için elbette Türkiye için evet.'

