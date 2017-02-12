Bahçeli'den Rusya'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.





Rusya'dan gelen mesaj hepimizi rahatsız etti. Rusya'nın yaptığı işi TSK'ya yıkmak iyi niyetli bir durum değildir. Rus saldırısı sonrası şehit olan evlatlarımızın hesabı sorulmalıdır. Karşımızdaki Türkiye Cumhuriyeti'yiz. herkes bunu bilmeli.' ifadesini kullandı. El Bab'da Rus jetlerinin kazaen Türk askerlerini vurmasına da değinen Bahçeli, ''dan gelen mesaj hepimizi rahatsız etti.'nın yaptığı işi TSK'ya yıkmak iyi niyetli bir durum değildir. Rus saldırısı sonrasıolan evlatlarımızın hesabı sorulmalıdır. Karşımızdaki Rusya Federasyonu 'ysa biz de'yiz. herkes bunu bilmeli.' ifadesini kullandı.



Bahçeli, şöyle konuştu; 'Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde TSK'nın harekata ait bilgileri Rusya ile düzenli ve karşılıklı paylaşılmaktadır. Yanlış koordinat verilmesi Türkiye adına gerçekçi değildir. Rus uçağının düşürülmesi sonrası ilişkiler kangrene dönmüştü. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra da 'pardon'la geçiştiriyor. Bu yanlıştır, ayıptır, uluslararası hukuku hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadır nedir, ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin alttan alması nasıl beklenecektir? PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen Rus yönetimi art niyeti, gizli gündemi doğrultusunda ülkemizin karşısında husumet odağı olmaya taliptir. Birkaç özürle telafi edilemez, şehitlerimizin hesabı sorulmalıdır. İkaz ediyor, herkesi uyarıyorum; bu coğrafyada var olmanın sırrı, çıkan sorunların üzerine cesaretle gitmektir. Hiç kimseden eksik kalan yanımız yoktur, utanacak, kaçacak karakter yoktur. Şu husus iyi anlaşılsın ki, aba altında gösterilen sopalar, gösterenin başına inecektir.'