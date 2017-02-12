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Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmer oldu.

Dünya / 12 Şubat 2017 Pazar 16:26
Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde beş aday yarıştı.

Daha önce Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hıristiyan Demokrat / Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ortak aday olarak eski Federal Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'i (61) göstermişti.

Sol Parti Prof. Dr. Christoph Butterwegge'yi (66), AfD Albrecht Glaser'i (75) ve Bavyera Hür Seçmenler de Alexander Hold'u (54) aday olarak destekleyeceklerini ilan etmişti.

Almanya'da bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Ülkenin 12. Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Steinmeier oldu.

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıFrank Walter Steinmeier


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