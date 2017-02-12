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Almanya'da havalimanında gaz alarmı

Almanya’nın Hamburg kentinde gaz paniği yaşandı. Yaklaşık 50 kişi gazdan etkilenirken, yolcuların tahliye edildiği havalimanı bir süre sonra yeniden yolculara açıldı.

Dünya / 12 Şubat 2017 Pazar 16:59
Almanya'da havalimanında gaz alarmı

Almanya'nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajını kontrol eden güvenlik görevlisinin gözlerinin yanması ve öksürmeye başlamasının ardından gaz paniği yaşandı. Ortaya çıkan gazdan yaklaşık 50 kişinin etkilenmesinin ardından havalimanı boşaltıldı.

Havalimanından tahliye edilen yolcular, soğuk havaya rağmen havalimanı dışında bekletildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Gazın havalandırma sisteminden verilmiş olabileceği ifade edilirken, havalimanı yolculara yeniden açıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Almanya


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