YSK referandum tarihini açıkladı

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihini belirledi.



Toplantı için YSK binasına gelen Güven, 16 Nisan 2017 pazar referandum tarihi olarak açıkladı.



'EVET' BEYAZ, 'HAYIR' KAHVERENGİ ZEMİNE BASILACAK



Güven referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacağını belirtti.



10 PARTİ SANDIK BAŞINDA OLACAK



Güven sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunabileceğini söyledi.



E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLECEK



Askı listeleri 18 Şubat'ta askıya çıkarılacak, 26 Şubat'ta indirilecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne bağlı seçmenler e-devlet üzerinden bilgileri edinebilecek.