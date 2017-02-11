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Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı

Terör örgütlerini tek bir çatı altında toplayan HBDH; referandumdan "hayır" çıkması için direniş çağrısı yaptı.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 11:07
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı

Kanlı terör örgütleri; PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, YRK, Devrimci Karargah ve MLKP, birleşerek HBDH terör örgütünü kurmuştu.

TERÖRİSTLERİN İSTEĞİ: HAYIR OYU KULLANIN
Terör örgütlerinin yeni koalisyonu HBDH, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek referandumdaki oy tercihini açıkladı. Terörist başı Duran Kalkan'ın önderliğinde kurulan terör koalisyonu, referandumda seçmenlerin "hayır" oyu kullanması gerektiğini istedi.

Kandil'den yapılan açıklamada "Referandumda hayır demeye ve faşizme karşı direnmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP KİMİNLE BERABERSİN
16 Nisan'da yapılacak referandumda AK Parti ve MHP, "Evet" oyları için çalışacak. CHP ve PKK'nın siyasi kanadı HDP ise "hayır" için çalışmalar yapacak..

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