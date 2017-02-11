Suriye'de kirli ittifak

Suriye'de, terör örgütü PYD/PKK ile Beşar Esad rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra örgütün kontrol ettiği bölgelere yönelmesini önlemek için pazarlıklar yapıyor.



ÖRGÜTÜ MÜNBİÇ KORKUSU SARDI



Fırat Kalkanı'nın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Halep'in Bab ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak üzere olması, PYD/PKK ve rejimin endişelerini artırdı.



PYD/PKK, harekatın Bab'dan sonra gerek Münbiç ilçesi gerek Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güney kesimlerine yönelmesinden korkuyor.



LAZKİYE'DE TOPLANTI YAPTILAR



Terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile Esad rejimi temsilcileri arasında dün Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim hava üssünde bir toplantı yapıldı.



RUSLAR ARABULUCU OLDU



Rusya'nın kontrolündeki üste toplantıya katılan bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rus yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede taraflar Fırat Kalkanı Harekatı'nın sonraki aşamalarını değerlendirdi.



PYD'NİN OLDUĞU YERLERE REJİM BAYRAKLARI ÇEKİLECEK



Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Azez ilçesisinin güneyindeki toprakları hedef almasına engel olmak için buralara Esad rejiminin bayrak çekmesini önerdi.



Rejim heyeti de TSK ve ÖSO hakimiyetinin genişlememesi için örgütün önerisini kabul etti.



6 BÖLGEYE BAYRAKLAR ASILACAK



Hımeymim üssündeki görüşmede, Tel Rıfat, Minnig, Meranaz, Deyr Cemal, Ayn Dakna ve Mayer yerleşim bölgelerine göstermelik olarak rejim bayrakları yerleştirilmesi konusunda PYD/PKK ile rejim anlaşmaya vardı.



PYD, BÖLGELERİ BİRLEŞTİRMEK İSTİYOR



PYD/PKK, rejim bölgesi olarak göstermeyi planladığı 6 bölgeye, Fırat Nehri'nin batısı ile doğusunda hakim olduğu toprakları birleştirmek için ihtiyaç duyuyor.



Örgüt, söz konusu 6 bölgenin devamında Bab ilçesini DEAŞ'tan alarak Türkiye-Suriye sınırındaki terör kuşağını tamamlamak istiyordu. Ancak Bab merkezine sokulan Fırat Kalkanı, bu hedefe engel olmak üzere.



PYD/PKK, Hatay ilinin karşısına denk düşen Afrin ilçesinden başlayarak sınır boyunca uzanan ve Türkiye-Suriye-Irak sınırı üçgeninde sona eren bir hakimiyet bölgesi kurmaya çalışıyor.



PLAN AZEZ'DE PROTESTO EDİLDİ



Türkiye sınırındaki Azez ilçesine göç eden yüzlerce Tel Rıfatlı, PYD/PKK'nın bölgedeki köyleri rejime devredeceği haberleri üzerine protesto düzenledi.



Es-Selame çadır kentindeki gösteride, ellerinde devrim bayraklarını sallayan Suriyeliler, köyleriyle ilgili pazarlık yapılmasına tepki gösterdi. Tel Rıfatlı sakinlerden Beşşir Alito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Rejim ve PYD aynı safta. Birbirinden farkı yok. Köylerimizin rejime bırakılmasını kabul etmeyiz. Oralara geri döneceğiz.' diye konuştu.