Seçmen sayısı 2 milyon arttı

7 Haziran 2015 seçimleri sonrası, aradan geçen 5 ayda seçmen sayısı 2 milyon artmıştı. 7 Haziran'da 54 milyon 813 bin 376 olan seçmen sayısı, 1 Kasım 2015'te 56 milyon 965 bin 100 oldu.



1 Kasım 2015'ten sonra geçen 15 aylık süreçte de seçmen sayısının 2 milyon daha arttığı belirlendi. YSK'nın kesin olmayan verilerine göre 1 Şubat 2017 itibarıyla toplam seçmen sayısı 58 milyon 222 bin 937'ye yükseldi. Kaynak : Hürriyet