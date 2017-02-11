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Reina katliamcısı tutuklandı

Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 17:16
Reina katliamcısı tutuklandı

Ortaköy Reina'ya terör saldırısını gerçekleştiren ve 39 kişiyi katleden Özbekistan vatandaşı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’, 39 kez nitelikli adam öldürme’ , ‘DAEŞ terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDI
Mahkeme, saldırgan Masharipov'un tutuklanmasına karar verdi.

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