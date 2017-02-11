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O ilde terör operasyonu başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalındaki bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

3. Sayfa / 11 Şubat 2017 Cumartesi 22:39
O ilde terör operasyonu başladı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Koruköy Mahallesi'nde bulunan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 20.30'dan itibaren Koruköy Mahallesi'nde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüSokağa Çıkma Yasağı


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