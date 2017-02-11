Nilhan Osmanoğlu Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'i dava edecek

Sultan 2. Abdulhamid’in torunlarından Nilhan Osmanoğlu’nun referandumda ‘evet’ diyeceğini açıklaması ve ardından Parlamenter sistemi eleştirmesi üzerine FETÖ, PKK, CHP ve Doğan medyasının linç kampanyasına maruz kaldı.



En büyük tepkiyi Hürriyet yazarı Gülse Birsel alırken, Birsel'e iki yazı ile destek veren Ahmet Hakan da bu tepkilerden nasibini aldı. Ardından Halk TV ekranlarında Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'in Nilhan Osmanoğlu hakkındaki iğrenç yorumları büyük tepki topladı. Saldırılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyadan büyük bir linç kampanyası başlatıldı.



Son dönemlerin en çok tartışılan ismi Nilhan Osmanoğlu ise kendisi hakkındaki eleştirilere Beyaz Tv ekranlarından yanıt verdi. Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına telefonla bağlanan Nilhan Osmanoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.



Halk TV ekranlarında kendisi hakkında iğrenç yorumları yapan Nilhan Osmanoğlu Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'i dava edeceğini söyledi.



ADAM YERİNE KOYUP CEVAP BİLE VERMEDİ



Nilhan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı;



Hiçbirinin şahsını ağzına alıp cevap vermedim. Hiçbirinin şahsına vereceğim cevap yok. Ben evet dedikten sonra başladı bu süreç. Sözcü ve CNN'de yapılan haberlerle başladı. Sitem 4 sene önce kuruldu. Bu şekilde deşmeye başladı. Bana ait olmayan görüntülerin altına isim yazdılar. Ölüm tehditleri devam etti, eşime çocuğuma hakaretler yapıldı. Söyleyeceğim hiç bir şey yok.



KAALE ALMIYORUM



Kaale almıyorum kendilerini milletimizde öyle yapsınlar. Kaostan hakaretten hoşlanan insanlar. Onların tek silahı saltanatı getirecekler algısı. Beni kullanmaya çalıştılar. Milletimiz bu oyuna gelmesin. Bizim şanlı bir tarihimiz var. Bunları göstermemiz lazım çocuklarımıza. Bu insanları örnek göstermesinler. Kaos yaratılmaya çalışılıyor.



DAVA EDECEĞİM



Şahsıma ve aileme terbiyesizlik yapan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'i dava edeceğim. Bu konuyla ilgili dava açacağım. Ama iki aylık süreç içinde değil. Bu sürede açarsam bunu kullanacaklardır.



CUMHURBAŞKANIMIZ ARASANA BUNU BİLE KULLANIRLAR



Bizim kimseden hiç bir şey beklediğimiz yok. Allah yanımızda bizim. Cumhurbaşkanımız beni arasa bunu bile kullanır bunlar. Şahsen aramasını da istemem.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel