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Mete Yarar'dan bomba El Bab iddiası

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, El Bab’da Rus uçaklarının TSK'nın tank karargahını vurmasına dair, rejim güçleri arasındaki bir kliğin, Rusya’yı manipüle ettiğini ve DEAŞ diye koordinat verdiğini söyledi. Yarar, telsiz görüşmelerinin TSK'nın dinlemesine takıldığını da belirtti.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 11:36
Mete Yarar'dan bomba El Bab iddiası

Güvenlik Uzmanı ve Mete Yarar, bugün Karar gazetesinde El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu bir binanın Rus uçakları tarafından vurulması olayına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yarar, olayda tuzak ihtimalinin de güçlü olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

“Aldığım bilgilere göre Rusya manipüle edildi. Esed ve İran güçleri arasında bir klik Rusya ile Türkiye arasında ipleri koparma amacında. Türk askerlerinin bulunduğu noktaların DEAŞ hedefi gibi Rusya'ya sunulmuş olması yüksek ihtimal” dedi. Türk askerlerinin El Bab'ın güneybatısındaki en uç noktada vurulduğuna dikkat çeken Yarar “TSK koordinat verirken bir hat belirtiyor ve askerlerin bu hattın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda veya batısında bulundukları gibi yönler bildiriyor. Nokta koordinat verilmiyor. Ancak İran ve Esed yanlıları arasındaki bir klik Rus pilotları manipüle etti veya bilinçli olarak koordinatları yanlış verdi. TSK'nın dinlemesine takılan kliğin telsiz konuşmaları Rusya'yı manipüle ettiğini gösteriyor.”

Rus uçağının vurduğu yerin, DEAŞ bölgesine 5 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Yarar, bölge kaynaklarının bu mesafede hata yapılmasının çok güç olduğunu belirttiklerini, kasıtlı bir tuzak kurma veya yanlış yönlendirmenin yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

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