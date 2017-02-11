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Meral Akşener'e bir şok daha!

Referandumda ''hayır' çalışması yapmak üzere Çanakkale'ye giden Meral Akşener'in programı iptal edildi.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 19:42
Meral Akşener'e bir şok daha!

Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti.

Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak 'Başbakan Akşener' sloganları atmaya başladı.

Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.



Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yaptı.

ProtestoMeral Akşener


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