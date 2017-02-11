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İtalyan parfüm devi Marmaris'e geliyor

Sığla ağacının esansını kullanan Dünyaca ünlü İtalyan parfüm firmasının yetkilileri Marmaris Belediyesi’nin daveti üzerine ilçeye geliyor.

Dünya / 11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
İtalyan parfüm devi Marmaris'e geliyor

Markanın burnu Paolo Terenzi'nin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda parfümlerinde Marmaris'in dünyaca ünlü günlük ağacı özünü kullandıklarını belirtmesi üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi yetkilileri, markanın Türkiye distribütörlüğüyle temasa geçerek Paolo Terenzi'yi Marmaris'e davet etti.

Teklife olumlu yaklaşan İtalyan Firma'nın sahiplerinden Terenzi ve beraberindeki 4 kişi 20 - 21 Nisan tarihlerinde Marmaris'e gelecek. Konuklarını özel bir programla karşılamaya hazırlanan Marmaris Belediyesi, görüşmeler sırasında ilçeye özel bir parfüm çalışması yapılması konusunda işbirliği önerisinin detaylarını da konuşacak. Kaynak : İHA

Türkiyeİtalyan


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