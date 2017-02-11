Markanın burnu Paolo Terenzi'nin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda parfümlerinde Marmaris'in dünyaca ünlü günlük ağacı özünü kullandıklarını belirtmesi üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi yetkilileri, markanın Türkiye distribütörlüğüyle temasa geçerek Paolo Terenzi'yi Marmaris'e davet etti.



Teklife olumlu yaklaşan İtalyan Firma'nın sahiplerinden Terenzi ve beraberindeki 4 kişi 20 - 21 Nisan tarihlerinde Marmaris'e gelecek. Konuklarını özel bir programla karşılamaya hazırlanan Marmaris Belediyesi, görüşmeler sırasında ilçeye özel bir parfüm çalışması yapılması konusunda işbirliği önerisinin detaylarını da konuşacak. Kaynak : İHA