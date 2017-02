"Evet çıkarsa Türkiye bölünür" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



'Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün kapıları çalacağız ve vatandaşa doğruyu anlatacağız. Kafaları karıştıranlara karşı vatandaşlara doğruyu anlatacağız. Bizim siyasetteki rehberimiz daima millet olmuştur, millet için evet diyeceğiz.



Milletimizin evet dediğine evet diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Mİlletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok iş düşüyor. Önemli görevler düşüyor.

Bu halk oylamasından çıkacak neticenin çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Biz idrak edemezsek başkalarına da hakkıyla anlatamayız. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek istediği tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Güçlü bir Türkiye için adımlarımızı hızlandırdık.Teröre destek veren belediyeleri tespit edip kayyum atadık. Bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler teröre değil, hizmete gidiyor. Kentleşme adına çok güzel projeler gerçekleştiriliyor. Bu belediyelerimize yardım eden, abilik yapan bütün belediye başkanlarımıza huzurlarımızda teşekkür ediyoruz.Onlarca yılın kayıpları telafi oluyor. Gelecek umutları yeşerdi. Gençler yüzlerini dağa değil, geleceğe döndü. Eski Türkiye'nin ihmallerini kötü alışkanlıklarını gidermeye gayret ediyoruz. Yaptıklarımız güzel ama yetmez. Daha çok şey yapacağız. Daha fazla çalışacağız. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bütün şehirlerimizde modern, marka ve yaşayan şehirler anlayışıyla yatay mimariyi ele alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Önce memleketim ve milletim diyen parti çıkarlarını ikinci planda tutan MHP Genel Başkanı Bahçeli ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu durum sürdürülebilir mevcut durumu anayasayla uyumlu hale getirmemiz lazım, 2007'de başladığımız işi tamamlamamız lazım dedim. CHP'nin de kapısını çaldık. Burada sizin de imzanız olsun dedik. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık, anamuhalefet partisinden elimiz boş döndük. Siz de teklifinizi getirin biz de getirelim Meclis'te oylayalım sonra vatandaşın önüne getirelim dedik. Buna da maalesef cevap alamadık. Daha ne yapmalıydık? 'Anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu, şeffaf olmadı...' İnsaf be kardeşim.Maalesef CHP, memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı, toplumu ayrıştırmak ve kutuplaştırmak için her yolu denedi, hala da aynısını yapıyor. 'Efendim anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.Anamuhalefet partisi Genel Başkanı, adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Anamuhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi anamuhalefet partisine zarar verir. Ona sempati duyan, destek veren vatandaşımızı da rahatsız ediyor.Ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet kardeşlik, birlik, beraberlik, aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte bir, beraber ve birlikte Türkiye olalım. Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP, iktidara değil millete muhalefet ediyor, CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, CHP cumhuriyete muhalefet ediyor, aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor.Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP iktidar değil millete muhalefet. CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor. CHP cumhuriyete muhalefet ediyor. Demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir üreteceği yerde küfrün bini bin para. Sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğine hiç katkı vermeyeceksiniz hem de vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışacaksınız. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar.Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gecikti diye inşallah onaylamaz diye dua ettilir. Neden korkuyorsunuz? Vatandaşa itaat et, rahat et. Millet AVM'ye gidiyor bunlar AYM'ye gidiyor. Biz bunlara alıştık.'