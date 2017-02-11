"Erdoğan'dan sonra ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuştu.



MİLLET NE DERSE ALLAH NE DERSE O OLACAK!



Güvensizlikleri Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete olan güvensizlikleridir. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın bir garantisi var mı? Haşa! Biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz.



Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse Allah ne derse o olacak! ülkemizde her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir anlayış sebebiyle malesef bu konuları asıl düzlemde müzakere edemiyoruz. Bu sempozyumda bu konu enine boyuna tartışacaklar.



Bunun için anayasa değişikliğinin tek tek maddelerine girmiyor, sistemin ruhu üzerinde duruyorum. Türkiey'de ve dünyada Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl işliyor? Bunu bu eserde görmek mümkün. Bunun için SETA'ya teşekkür ediyorum.



PKK, KANDİL HAYIR DİYOR. ANA MUHALEFET DE HAYIR DİYOR



TÜRKİYE VESAYET KURUMLARINDAN ÇOK ÇEKTİ



YÖNETİM DOĞRUDAN MİLLETE VERİLİYOR



Kim hayır diyor, PKK hayır diyor. Kim hayır diyor Kandil hayır diyor. Kim hayır diyor bayrağımıza karşı çıkanlar hayır diyor. Kim hayır diyor, ne yazık ki milli ve yerli olanlara karşı çıkanlar hayır diyor. Ana muhalefet de hayır diyor mu? Temenni ederim ki onlar da kendilerini çek ederler.1950'de geçtiğimiz çok partili hayatın sık sık darbelerle, muhtıralarla kesintiye uğramasının gerisinde belli bir kesimin tek parti dönemine olan özleminin bulunduğunu ifade etmek herhalde yanlış olmaz. Bunu buradan açıklıyorum. Türkiye, gücü ve yetkiyi elinde bulunduran ancak millete karşı hiçbir sorumluluğu olmayan vesayet kurumlarının elinden çok çekti. Dikkat ediniz, ülkemizde ne zaman milli iradeye dayalı yönetimler güçlü bir şekilde iş başında bulunmuşsa o dönemlerde çok büyük sıçramalar yaşanmıştır.Bu değişim, dönüşüm sıradan bir olay olmayacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özü, yönetimin doğrudan millete veriliyor olmasıdır. İşin aslı budur. Yürütme görevini ifa edecek olan cumhurbaşkanı, gücünü aldığı millete karşı sorumlu olacağı için attığı her adımda gözü kamuoyunun üzerinde olmak zorundadır. Utanmadan sıkılmadan ne diyorlar? 'Parlamento yok edilecek, parlamento olmayacak, yasama organı olmayacak.' Böyle bir saçmalık olur mu?'