El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 'El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz' denildi.



Açıklamada bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.



Kaynak : İHA