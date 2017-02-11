Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin tam da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için tarihi karar arefesinde olduğu bir dönemde tertip edilen bu sempozyum için SETA yöneticilerini tebrik ediyorum' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:



ANA MUHALEFET SANA SESLENİYORUM!



Kardeşlerim bu süreçte ülkemiz savaşlar ve krizlerle sürekli erimiş küçülmüş ağır bedeller ödemiştir. Çanakkale'den aldığımız ilhamla Kurtuluş Savaşını verdik. İstiklal harbinin başarıya ulaşmasının ardından Cumhuriyetin ilanı.. Avrupa ülkeleri monarşi ile yönetilirken biz Cumhuriyeti ilan ettik. Ülkemiz bugünlere kadar geldi. Anamuhalefet sana sesleniyorum: Önce tek partili, sonra çok partili döneme geçildi...



1921 ile 1924 anayasası arasında çok ciddi farklar vardır. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı ile İnönü döneminde de farklılıklar vardır. 1950'den sonra demokrasimizi darbelerin gölgesinde ayakta tutmaya çalıştık. Miletimizden aldığımız güçle sorunları aşmayı başarmış olmamız temelde yatan çarpıklıkları ortadan kaldırmıyor. Bu çarpıklıkların sonucu istikrarın sürekli tehdit altında olmasını sağlıyor.



BU MESELE CUMHURİYET MESELESİ DEĞİLDİR



Ülkemizde hükümetlerin ömrü 16 ay bile değildir. Türkiye böylesine kısa ömürlü hükümetler tarafından yönetilirken gelişme yarışına girdiği ülkeler tarafından birer birer geçilmiştir. 25 gün süren hükümetler olmuştur. Böyle devlet yönetilir mi? İşte biz bunu temelden değiştiriyoruz. Şayet ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yetki ve sorumluluk sahibinin belli olduğu bir sisteme ihtiyacımız vardır. Bu yeni sistemin gerisinde böylesine derin bir arka plan vardır. Bu mesele Cumhuriyet meselesi değildir. Tartıştığımız sistem Türk milletinin beka sorununun en doğru çözüm yoludur. Cumhuriyetin ilanından çok partili hayata geçiş dönemine kadarki süreye demokrasi diyen ya kendini kandırır ya da bizi. Ey ana muhalefet önce kendini bir sigaya çek! Tek parti yönetimini.



1950'den sonra sık sık inkıtalara uğramasının sebebi belli bir kesimin olduğunu herhalde yanlış olmaz. Türkiye gücü ve yetkiyi elinde bulunduran millete karşı sorumluluğu bulunmayan vesayet kurumundan çok çekti. Ne zaman milli iradeye dayanan yönetimler işbaşında olursa o dönemde çok büyük sıçramalar yaşamıştır. Başbakanlık dönemimde bürokratik oligarşiden çok çektiğimi sizlerin hatırlıyor olması lazım. Tarihi okumaları biraraya getirdiğimizde ülkemizin yeni bir Anayasaya ve yönetim sistemine olan ihtiyacı gün gibi ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ne rejimle, ne tek adamlıkla ne şahsilikle bir ilgisi var. Bu ülkede il başkanlarının vali olmasını herhalde AK Parti yapmadı. Veya AK Parti yaşamadı. Bunlar kime ait? Tamamıyla ana muhalefet partisinin geçmişine ait. CHP'nin il başkanları bu ülkede aynı zamanda valilik yapmıştır.



MİLLET NE DERSE ALLAH NE DERSE O OLACAK!



Güvensizlikleri Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete olan güvensizlikleridir. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın bir garantisi var mı? Haşa ! Biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse Allah ne derse o olacak! ülkemizde her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir anlayış sebebiyle malesef bu konuları asıl düzlemde müzakere edemiyoruz. Bu sempozyumda bu konu enine boyuna tartışacaklar. Bunun için anayasa değişikliğinin tek tek maddelerine girmiyor, sistemin ruhu üzerinde duruyorum.



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