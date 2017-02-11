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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgecan Aslan' tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgecan Aslan' tweeti

Mersin'de 2015 yılında vahşice öldürülen Özgecan Aslan için Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

İşte Erdoğan'ın mesajı; Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden #ÖzgecanAslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum.


MersinCumhurbaşkanıTwitterÖzgecan AslanCinayet


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