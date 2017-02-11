Bahçeli en beğendiği oyuncuyu açıkladı

MHP Lideri Bahçeli, önceki akşam partisini izleyen gazetecilerle buluştuğu yemekte özetle şunları söyledi:



HEDEFTE AĞIZ BİRLİĞİ



“(Başbakan ile son görüşme) Her bir araya gelişimizde sadece Anayasa değişikliği üzerinde değerlendirme yapılmıyor. Faydalı görüşmeler oluyor. Özellikle Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, El Bab’daki gelişmeler, Türkiye’deki terör ve dolayısıyla referandum süreci. Referandum konusunda da kanaatlerimizi ifade ettik.



(Başbakan’a referandum sözleri) Referandumda, MHP kamuoyu ile evet oyu görüşünü paylaşmak ister. MHP’ye gönül vermiş arkadaşlarımız evet oyu kullanacaklardır. Kampanyayı MHP, kendi imkânlarıyla, kendi üslubuyla, kendi gerekçeleriyle yürütecektir. Başka partiler de evet oyu kullanabilir, o da onların hakkıdır. Öyle bir durum karşısında hedefte bir beraberlik söz konusu olursa, o zaman çelişkilere fırsat vermeyecek tarzda, bir ağız birliği içerisinde olabilecek kavramları kullanmakta da yarar vardır. Eveti söylerken kararsız bir üslup kullanmamak gerekir. Yarım ağızla evet olmaz.



(AK Parti ile birlikte hareket etme iddiaları) 48 yıldan bu yana bir tüzel kişilik yapımız var. Bu yapıyı koruyarak, Anayasa değişikliğindeki referandum çalışmalarını sürdüreceğiz.



CIA’E GÜVENMEMEK LAZIM



(Evet-hayır cepheleşmesi) Evet veya hayır oyu kullananlar bu milletin evladı. Ama hayır oyunu örgütlenme amacıyla kullanılacak ise oraya karşı dikkatli olmak lazım. Bazı kuruluşlar, hayır kampanyasını kendilerinin örgütsel amaçları doğrultusunda, bir ara sonuç almak için yapılması gerektiğini söylüyorlar. FETÖ de bunlardan bir tanesi.



(Bu sistem geçmezse ülke bölünür mü?) Türkiye çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen iç ve dış çevreler çıkabilir. Tersinden okursak, ‘Geçmezse çok iyi olur’ cümlesi hiç doğru cümle değil.



(CIA Direktörü’nün ziyareti) ABD, iklime göre hareket ediyor. Ortadoğu’nun bu karmaşıklığını yeni atanmış olan bir Dışişleri, yeni atanmış olan bir bürokratın öğrenmiş olması çok zordur. Bunu en iyi bilen CIA’dir. CIA de başına gelmiş olan kişi, ne kadar yeni de olsa, derinliği olan bir kurum olarak bilgilendirmeyi sağlıklı yapabilir. Acaba doğru bilgi almak için mi geldiler yoksa Türkiye’yi yanlış yola sürüklemek için mi? Bunu da zaman gösterir. CIA’e fazla güvenmemek lazım.



HEPSİ MASUM DEĞİL



(KHK’larla ihraçlar) Muhalif kavramının içeriğinde çok net bilgi görülmüyor. Muhalif dediğiniz unsurlar belki de FETÖ’nün beyin takımlarından

olabiliyor. Bunu görebilmek açısından bazı uygulamalar her devlet tarafından yapılır. O bakımından uygulamaların sonucunu görebilmek için adalet mekanizmasının kısa sürede harekete geçip, orada sorgulanmanın başlaması lazım. Üniversite çok önemli bir kurum ama üyelerinin hepsinin masum olduğunu da söylemek çok yanlış olur. Eski bir öğretim üyesi olarak söylüyorum.”



İYİ BİR OYUNCUYA BENZİYOR



(Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?) Kendi kendime tartışıyorum. TV’ler ona

cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum. ‘İçeride’ revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel’i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.



(Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini izlediniz mi?) Üç büyüklerin maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar’ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama...



(Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?) Valla Cesur ve Güzel’deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz’da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.



(TRT’de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış) Torunu Sultan Hanım oynamasın da... (Gülüyor)



SLOGANIMIZI BELİRLEDİK: MİLLET İÇİN DEVLET İÇİN CUMHURİYET İÇİN EVET



(Muhaliflerin ‘Milliyetçi Cephe’ hareketi) MHP’de milliyetçiliği yapamayanlar, MHP dışında milliyetçiliğe düşman olanlarla nasıl Milliyetçi Cephe oluşturacaklar? Yaşar Okuyan’a sormak lazım.



(Sanatçı ve sporcuların evet videosu) Sanatçılar arasında kutuplaşma olmaz, rekabet olur.



(Bir slogan belirlediniz mi?) ‘Millet için, devlet için, Cumhuriyet için evet’. Yeni bir sloganımız daha olacak. ‘Bu ülke için bir yeminimiz vardır: Vazgeçilmez. Onun için evet.’ Cumartesi günü açıklayacaktım, iki gün önce size söyledim.