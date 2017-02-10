81 ilde eş zamanlı huzur operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat takip ettiği 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. Uygulama ilk kez Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak başlatıldı.



Türkiye genelinde, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. 81 ilde koordineli olarak başlatılan uygulamada ilk kez jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat takip ettiği uygulamanın başında, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'ta bulunuyor.



81 İLDE KOORDİNELİ BAŞLATILDI



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak 81 ilde huzur uygulaması başlatıldığı belirtilip, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 81 ilde koordineli olarak 10 Şubat akşamı sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştiriyor.







İNSAN HAKLARINA SAYGILI...



Uygulamalar esnasında temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlanıyor.



17 HAVA, 71 DENİZ, 80 BİN PERSONEL KATILIYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı V. Bülent Olcay'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip edeceği uygulamalara Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam; 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği, 80 bin 088 görevli katılıyor.



POLİS VE JANDARMA ORTAK UYGULAMA NOKTASI OLUŞTURDU



İstanbul, İzmir ve Antalya'da polis-sahil güvenlik birimlerince; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Van, Sakarya ve Kocaeli'de polis-jandarma birimlerince ortak uygulama noktaları oluşturuluyor.



Şehir giriş/çıkışları ile önceden tespit edilen 18.131 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor" denildi.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasına ilişkin, "Bu uygulamalarda gerek terör örgütlerine karşı gerekse kanuna uymayanlara karşı gerekli tedbiri almanın, kanuna uyan vatandaşlarımız açısından çok önemli bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.



Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 80 bin 88 personelin katılımıyla ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden koordine etti.



Bakan Soylu, uygulama noktalarında görevli emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline canlı bağlanarak, denetimler hakkında bilgi aldı.



Erzurum, Diyarbakır, Van, Antalya, İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Mersin'deki uygulama noktalarıyla canlı bağlantı gerçekleştiren Soylu, vatandaşların uygulamalar hakkındaki değerlendirmelerini güvenlik güçlerinden dinledi.



Yaptığı bağlantılarda uygulamanın önemine değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Bu uygulamalarda gerek terör örgütlerine karşı gerekse kanuna uymayanlara karşı gerekli tedbiri almanın, kanuna uyan vatandaşlarımız açısından çok önemli bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.



Uygulamaya katılan tüm personele teşekkür eden Soylu, güvenlik birimlerinin vatandaşların rahat ve emin bir şekilde yaşayabilmesi için önemli fedakarlıklar ortaya koyduğunu söyledi.



Soylu, güvenlik birimlerini, uygulamalar sırasında vatandaşlara karşı nezaket kuralları çerçevesinde davranmalarından dolayı ise ayrıca tebrik etti.



Bakan Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile daire başkanları da eşlik etti.



Güvenlik birimleri 9 Aralık 2016 ile 28 Ocak 2017 tarihinde de ülke genelinde denetimler yapmıştı.