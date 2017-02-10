10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde tarihi eserler ele geçirildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muğla-Antalya karayolu Gülağzı mevkisinde yapılan yol kontrolünde, araçlar trafik yönünden incelendi, vatandaşların kimlikleri sorgulandı.



Bu arada ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu 48 SC 406 plakalı otomobilin bagaj kısmında, beze sarılı 'Hz. İsa' ve 'haç' figürleri bulunan 4 tarihi eser ele geçirildi.



Otomobildeki M.D, E.Y, A.B, M.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Kaynak : AA