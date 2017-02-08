Yurtta hava durumu

Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 10



İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 15



Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı bulutlu 19



Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı bulutlu 18



Trabzon: Parçalı bulutlu 17



Erzurum: Parçalı bulutlu -2



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6 Kaynak : İHA