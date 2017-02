Yalçın Topçu: Egemen olan millet olacak

Kongrede gündemle alakalı değerlendirmeleri sorulan başdanışman şunları aktardı:



Şehitler veriyoruz, yüreğimiz paralanıyor. El Bab'da yine şehitlerimiz var, Rabbim onlara rahmet etsin. Allah bir tamamımızı da onların şefaatine nail eylesin. Gazilerimize şifa versin. Toprak şühedası varsa vatandır. Yoksa toprağın toprak olmaktan başka hiçbir hükmü yoktur.









ÖNCE ELİMİZDEKİ İŞİ İYİ YAPACAĞIZ



Bugün burada Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği'nin kongresini yapıyoruz. Dünyada bilinen böyle bir sivil toplum kuruluşumuz olduğu için övünüyorum. Gaspıralı'nın dediği gibi ;“Memleketimiz için iyi bir şey yapmak istiyorsak önce elimizdeki işi iyi yapacağız.” Elimizdeki iş nedir? Mühendislik ve mimarlık, medeniyetimize uygun şehirleri oluşturmaktır. Geçmişte temsili siyaset yaparken bu konu üzerinde çok dururdum. Bu konu mühendislerimiz ve mimarlarımızla dilde, işte ve fikirde bir olmanın parçasıdır. Medeniyetimize ve mimarimize uygun şehirler yapmak. Hayatın her alanına tutunacağız. İşte Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği çok önemli, bir alanda yıllardır çalışıyor. Organize olmayı temsil ediyor. Organize olmalıyız.



BİLİM ÜRETELİM



Evet, teknolojide geri kalmış olabiliriz, teknoloji üretmiyor olabiliriz. Hatta 500 yıldır bilim üretmiyoruz, işin gerçeği bu. Mesela şu an bulunduğumuz Gazi Üniversitesi'nde bu kadar yüksek ihtisas yapan var. Biz de artık bilim üretelim. Zaten lokomotifi biz bulsaydık bu dünya böyle kan revan içinde olur muydu? Bizim medeniyetimizin hakim olduğu tarih sahnelerine bakın. Kadınların ırzına geçilmemiş, çocuklar öldürülmemiş, soykırımlar yapılmamış. Bizim zamanımızda savaşın bile bir ahlakı vardı. Bunların medeniyet götürdük dediği dünyada hiçbir şeyin ahlakı yok. Parça parça çocuk cesetleri görüyoruz. Tecavüze uğrayan kadınlar görüyoruz. Aliya İzetbegovic'in memleketine gidin, yan yana mezarları görün. Bir aileden katledilmiş 40 kişiyi yan yana görün. Bunların medeniyetten ne anladığını görün.



EGEMEN OLAN MİLLET OLACAK



Anayasa değişikliğinin ve referandumun ardından postallı tank artıkları, cübbe artıkları kaset artıkları, hükümet etme hakkını asla bulamayacaklardır. Mezhep üzerinden siyaset yapanlara hükümet olma imkanı hayal olacaktır. Bir tabela asıp bir de ad koyup altına toplananlar siyasette karşılık bulamayacaklardır. Kalifiye olanın söz sahibi olacağı bir döneme geçeceğiz. Kasetlerle, şantajlarla, kavgalar arasında hükümet ortağı çıkacak dönemleri geçeceğiz. Milletin yüzde 51'ini alabilecek, kucaklayıcı, güçlü liderliklerle iktidarlar tayin olabilecek ve egemen olan millet olacak. Doğrudan iktidarı belirleyecek, beş yıl sonra da hesabını soracak. Yani pekişmiş demokrasiye geçeceğiz.



PEKİŞMİŞ DEMOKRASİ VURGUSU



Batı demokrasisi bize örnek gösteriliyor, inşallah biz daha öteye taşıyacağız. Çünkü onun mayası bizde zaten. Pekişmiş demokrasiye geçmek için örgütlenmiş toplum çok önemli. Sivil toplum kuruluşları yarın çok önemli olacak. STK'ları kuvvetli toplumlar pekişmiş demokrasiyi yakalayacak ve milletin egemenliği kesin bir şekilde yerini bulmuş olacak. Önümüzdeki referandumda “evet” dediğimizde egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak; millet egemen, devlet hâdim olacak. Rahmetli Erbakan'ın “garson devlet” terimiyle kastettiği de budur. İnsan için var olan her şey medeniyettir. Devlet de, kanun da, mimari de insan içindir. Bir ahlak çerçevesi içinde medeniyetimizi yükselteceğiz.