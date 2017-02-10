Vehbi Güler'den o haberlere sert tepki

Cumhuriyet gazetesi geçtiğimiz günlerde gazeteciliği ayaklar altına alan bir habere imza atmıştı. Gazeteye göre ilahiyatçı Vehbi Güler 'hayır' diyenleri 'şeytan' ilan etmişti.



'VALLAHİ YALAN'

Gazetenin ayrımcılık kokan haberine Güler'in cevabı gecikmedi. Güler, 'Bir buçuk saatlik programdan 36 saniyelik bir bölümü keseceksin ve insanlara böyle böyle söyledi diyeceksin. Vallahi, billahi, tallahi yalan.' dedi.



ATATÜRK VURGUSU

Sözlerinin devamında Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yapan Güler'in sözleri stüdyoda alkış aldı. Güler, 'Kimse süt alıp yoğurt borcuna girmesin. Lüks masanın etrafında kırmızı rengi şarabınız bittiğinde kime takalım diye plan yapacaksınız. Sonra siz modern olacaksınız, bu milleti seveceksiniz; biz gönülden Allah dediğimiz için lekeleneceğiz. Yok böyle bir şey. Size burdan ekmek çıkmaz.' şeklinde konuştu.





'OKU, ÖĞREN, EZBERLE!'

Gençliğe Hitabe'nin başından ve sonundan bir bölüm de okuyan Güler, 'Arasını şimdi sen doldur. Onu oku, öğren, ezberle' ifadesini kullandı.