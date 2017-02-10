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Uzmandan sağlıklı kilo almanın yolları

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü Diyetisyeni Zeynep Kaveloğlu, kilo almak isteyenler için sağlıklı kilo almanın yollarını anlattı.

Sağlık / 10 Şubat 2017 Cuma 14:13
Uzmandan sağlıklı kilo almanın yolları

Kilo alabilmek için doğal, yüksek kalorili gıdalar olan kuru baklagiller ve et gruplarının tüketilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Zeynep Kaveloğlu, vatandaşları düzenli beslenmeleri konusunda uyardı. Diyetisyen Kaveloğlu, 'Kilo alamamak bir çok sebepten kaynaklı olabilir. En başta tiroit bezlerindeki ve tiroit fonksiyon bazlarındaki bozukluklar olabilir. Bağırsaklarda emilimler olmuyorsa bu da bireylerin kilo alımına engel olabilir. Sık sık ishal ve kabız olmada bunun göstergesidir. Eğer böyle bir problem varsa bir doktora başvurmak gerekir. Kilo alamamanın başlıca sebeplerinden biri de düzensiz beslenmektir' dedi.

'Kilo almak için sık ve düzenli beslenin'

Kilo almak için sık ve düzenli beslenmenin gerektiğini değinen diyetisyen Kaveloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: ''Kilo almak isteyen vatandaşlarımızın sık ve düzenli beslenmesi gereklidir. Kilo alamayan insanlar iştahsız oldukları için bir öğünde tüketebileceği ürün çok fazla olmuyor. Bu sebepten dolayı da sık aralıklarla ve düşük hacimli kalorisi fazla olan yiyecekleri tüketmeleri gerekmektedir. Kilo alayım diye de çok ambalajlı, aşırı şekerli, aşırı yağlı, çikolata, gofret, bisküvi ya da kızartma, kavurma gibi ürünleri de tüketmek doğru değil. Fakat bunların dışında yüksek kalorili doğal gıdalar olan kuru baklagiller, tahin, pekmez ve sütlü tatlılar tercih edilebilir. Bunlarla birlikte de karbonhidratlı yemekler olan pilav, makarna ve börek gibi gıdalarda kilo alımında etkili rol oynamaktadır'.

'Karbonhidrat ve protein tozları kilo almada sağlığa uygun değil'

Karbonhidrat ve protein tozları kilo almada sağlığa uygun olmadığını vurgulayan Kaveloğlu, 'İhtiyacımız olan karbonhidratları suni yapı ile değil de doğal yiyeceklerle alırsak vücudumuz için daha kullanışlı olur. Diğerlerinin zararları uzun dönemlerde mutlaka karşımıza çıkacaktır. Bunlar aşırı böbrek yükleri ve karaciğer yükleri olarak karşımıza çıkarak kişinin sağlığını bozacak yönde etkileşim gösterebilirler' şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Diyetisyen


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