TSK'dan Kremlin'e koordinat yanıtı

TSK'dan Rus uçağının bombardımanı sonucu 3 askerin şehit olmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir.'



KREMLİN: TÜRK PARTNERLERİMİZİN VERDİĞİ KOORDİNATLARI VURDUK



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin yaşamını yitirmesine yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, 'Olay aydınlatılmaya çalışılıyor. Bütünüyle istem dışı meydana gelen bir kaza. Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu' dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyleyen Peskov, liderlerin El Bab'da yaşanan olayı uzun süre ele aldığını da ifade etti.



El Bab'dan kara haber: 3 askerimiz şehit oldu