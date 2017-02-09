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Tomografi çekilirken öldü! Sebebi ise...

Niğde’de tomografi çekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden kadının ölüm nedeni belli oldu.

3. Sayfa / 9 Şubat 2017 Perşembe 12:47
Tomografi çekilirken öldü! Sebebi ise...

NİĞDE'de tomografi çekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden 50 yaşındaki Songül Dinçer’in ölüm nedeni belli oldu.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi çekimi sırasında fenalaşan Songül Dinçer, acil servise götürülmüş ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadının ölüm nedeni tomografi çekimi öncesinde iğne ile yapılan kontrast maddenin alerjisinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : İHA

Ömer HalisdemirYaşlı Kadın


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