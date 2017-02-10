Sprey bitince aşk mesajı yarıda kaldı

Bursa’da bir genç kızın ezberinde olmayan sözü telefonuna bakarak bir evin duvarına yazmaya çalışması ve cümlenin yarısında spreyinin bitmesi saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Maksem Caddesi'nde meydana geldi. Evinin belli bölgelerine güvenlik kamerası yerleştiren Kenan Sertalp'ın ekranına yansıyan görüntü, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Tatil dönüşü evinin duvarında, “Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki...” şeklindeki yazıyı gören Sertalp, güvenlik kameralarını izledi. Bir genç kızın ezberinde olmayan bu cümleyi sprey boya ile duvara yazmaya çalıştığını, cümlenin ortasında spreyin bitmesiyle uzaklaştığını gördü. Bunun üzerine Sertalp, cümlenin sonunu merak ederek, görüntüyü ve yazıyı sosyal paylaşım sitesinde paylaşıp, takipçilerinden yazıyı tamamlamalarını istedi.
Tıklanma rekoru kıran paylaşımla cümlenin sonunu öğrendiğini belirten Kenan Sertalp, “Cümlenin tamamı, 'Aldanma gidene, Sevip terk edene. Hayat iki kelime: Hoş geldin-güle güle!' imiş. Gençler kendilerini böyle ifade etmekten hoşlanıyorlar. İstanbul ve İzmir'de, Avrupa'da grafiti diye bir sanat dalı var. Yazılan şeyleri bir sanat şeklinde duvara yazıyorlar. Bursa'da da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Keşke buraya yazılan yazı da bir sanat şeklinde yazılsaydı' dedi.