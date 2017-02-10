Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video

El Bab’da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu’nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit düşen ve dün Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu için birliğindeki askerler ve komutanları tarafından video hazırlandı.
Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanların Ölümü' şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda 'Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu' diyerek Türk Bayrağı açtı. Şehidin birliğindeki askerler ve komutanlar tarafından hazırlanan 43 saniyelik video 29 bin kişi tarafından beğenildi.