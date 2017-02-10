Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video

El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit düşen ve dün Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu için birliğindeki askerler ve komutanları tarafından video hazırlandı.



Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanların Ölümü' şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda 'Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu' diyerek Türk Bayrağı açtı. Şehidin birliğindeki askerler ve komutanlar tarafından hazırlanan 43 saniyelik video 29 bin kişi tarafından beğenildi.











Hüseyin Nihal Atsız'ın Kahramanların Ölümü isimli şiiri:



'Gerilir zorlu bir yay



Oku fırlatmak için;



Gece gökte doğar ay



Yükselip batmak için.



Mecnun inler, kanını



Leyla'ya katmak için.



Cilve yapar sevgili



Gönül kanatmak için.



Şair neden gam çeker?



Şiir yaratmak için.



Dağda niçin bağırılır?



Feleğe çatmak için.



Açılır tatlı güller



Arılar tatmak için.



Tanrı kızlar yaratmış



Erlere satmak için.



İnsan büyür beşikte



Mezarda yatmak için.



Ve...........................



Kahramanlar can verir



Yurdu yaşatmak için...' Hüseyin Nihal Atsız'ın Kahramanların Ölümü isimli şiiri:'Gerilir zorlu bir yayOku fırlatmak için;Gece gökte doğar ayYükselip batmak için.Mecnun inler, kanınıLeyla'ya katmak için.Cilve yapar sevgiliGönül kanatmak için.Şair neden gam çeker?Şiir yaratmak için.Dağda niçin bağırılır?Feleğe çatmak için.Açılır tatlı güllerArılar tatmak için.Tanrı kızlar yaratmışErlere satmak için.İnsan büyür beşikteMezarda yatmak için.Ve...........................Kahramanlar can verirYurdu yaşatmak için...'