USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sıcak Haber : Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı!!..

Rusya Başbakanı Medyedev'den Türkiye talimatı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdi.

Dünya / 10 Şubat 2017 Cuma 22:11
Rusya Başbakanı Medyedev'den Türkiye talimatı

Rus devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalında, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile çeşitli alanlarda orta vadeli hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdiği açıklandı.

Portalda yayımlanan kararname metnine göre Rusya ve Türkiye hükümetlerinin arasında ticaret-ekonomi, bilim-teknoloji ve kültür alanlarında orta vadeli işbirliği programı 2017-2020 dönemini kapsıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın hükümet adına programı imzalanması bekleniyor.

HükümetTürkiyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı