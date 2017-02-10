USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Merkez Bankası ve KİK'e Bylock operasyonu

Ankara Mali Şube ekipleri bu sabah bir kısmı halen görevde bir kısmı ihraç edilen Merkez Bankası personeline yönelik operasyon düzenledi.

Güncel / 10 Şubat 2017 Cuma 14:14
Merkez Bankası ve KİK'e Bylock operasyonu

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında örgütün, kriptolu haberleşe ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen Merkez Bankası'nda 36, KİK'de ise 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.

Toplam 46 kişi gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri devam eden şüphelilerin bazılarının halen görevde oldukları bazılarının ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.

Gözaltı İşlemiMerkez BankasıKamu İhale Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı