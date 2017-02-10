Merkez Bankası ve KİK'e Bylock operasyonu

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattı.



Operasyon kapsamında örgütün, kriptolu haberleşe ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen Merkez Bankası'nda 36, KİK'de ise 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.



Toplam 46 kişi gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri devam eden şüphelilerin bazılarının halen görevde oldukları bazılarının ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.