Manisa'da cinsel taciz iddiası

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde yaşanan olayda fabrikada çalışan İ.G. (35), 12 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medya üzerinden iletişime geçti.



Durumu fark eden anne, iki gün boyunca İ.G. ile sosyal medya üzerinden konuşmaya devam etti. İ.G'nin teklifi üzerine anne eşiyle birlikte buluşma noktasına gitti.



İ.G. olay yerine gelen ebeveynleri görünce buluşma noktasından kaçmaya çalışırken vatandaşların yardımıyla yakalandı. Kalabalık tarafından linç edilmek istenen İ.G. olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından korunmaya alındı.



Şüpheli İ.G. sosyal medya üzerinden konuştuğu kişinin küçük yaşta olduğunu bilmediğini belirtti. İ.G. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.



Kaynak : AA