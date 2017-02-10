Kenya'da 3 yıldır süren kuraklık ulusal afet ilan edildi

Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insani etkileyen kuraklık nedeniyle "ulusal afet" ilan edildi.



Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bakanların kuraklığın en fazla etkili olduğu bölgelerde kendisine verdiği brifingin ardından yaptığı açıklamada, ulusal afet ilan ettiğini belirtti.



Yerel ve uluslararası müttefiklerini kuraklıktan etkilenen kişilere yardım çabalarında hükümete destek vermeye çağıran Kenyatta, "Müttefiklerimizin desteği hükümetin kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarını tamamlayacaktır." yorumunu yaptı.



Ülkedeki kuraklıktan çıkar sağlayanlarla da gerektiği şekilde mücadele edileceğini aktaran Kenyatta, "Hükümet, bu durumdan faydalanarak kendilerine kar sağlamaya çalışanlara karşı sıkı önlemler alacak." ifadelerini kullandı.



Hükümetin bu durumdan çıkar sağlamaya çalışmakla suçlanmasını istemediğini vurgulayan Kenyatta, "Bu süreç boyunca üstlenilen tüm faaliyetlerde Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu dahil tüm soruşturma ajanslarının yer almasına izin vereceğiz." dedi.



Kenya hükümeti, nisana kadar kuraklığın etkileri azaltmak için 106 milyon dolarlık bir fon ayırdı.