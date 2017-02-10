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Karısını öldürdü anne yaralı

İstanbul Avcılar’da Tanju Mutlugüneş, iddiaya göre eşi Fatoş Mutlugüneş’le bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

3. Sayfa / 10 Şubat 2017 Cuma 02:33
Karısını öldürdü anne yaralı

Tartışma ve kavgalar nedeniyle Fatoş Mutlugüneş eşi için mahkemeden ‘evden’ uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ayrı yaşayan çift, önceki akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak’ta karşılaştı ve sokak ortasında kavgaya tutuştu.

SON MERMİ KENDİNE

Silahını çeken Tanju Mutlugüneş eşi Fatoş ve yanındaki kayınvalidesi Sabiha Bayram’a kurşun yağdırdı ve tabancayı başına dayayıp ateşledi. Fatoş Mutlugüneş olay yerinde can verdi, ağır yaralanan Tanju Mutlugüneş Bakırköy Eğitim ve Araştırma’ya, kayınvalidesi Avcılar’da özel bir hastahaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da durumlarının kritik olduğu bildirildi.


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