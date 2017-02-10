Karısını öldürdü anne yaralı

Tartışma ve kavgalar nedeniyle Fatoş Mutlugüneş eşi için mahkemeden ‘evden’ uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ayrı yaşayan çift, önceki akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak’ta karşılaştı ve sokak ortasında kavgaya tutuştu.



SON MERMİ KENDİNE



Silahını çeken Tanju Mutlugüneş eşi Fatoş ve yanındaki kayınvalidesi Sabiha Bayram’a kurşun yağdırdı ve tabancayı başına dayayıp ateşledi. Fatoş Mutlugüneş olay yerinde can verdi, ağır yaralanan Tanju Mutlugüneş Bakırköy Eğitim ve Araştırma’ya, kayınvalidesi Avcılar’da özel bir hastahaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da durumlarının kritik olduğu bildirildi.