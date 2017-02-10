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Kar geri döndü

İstanbul'da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havaya bırakıyor. Yarın başlayacak kar yağışı salı gününe kadar etkisini sürdürecek.

Yaşam / 10 Şubat 2017 Cuma 10:28
Kar geri döndü

Günlerdir süren yüksek hava sıcaklıkları yerine soğuk havaya ve kar yağışına bırakıyor. İstanbul'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken sıcaklıkların ise 4 derece birden düşeceği bildirildi. Verilere göre hafta sonu kentte kar yağışı etkili olacak.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 4 derece birden düşeceği bildirildi. Hafta sonu kentte kar yağışı etkili olacak. Öte yandan AKOM'un uyarısına göre, yurdumuz Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, 11 Şubat Cumartesi (yarın) akşamı ile 15 Şubat Çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına, buzlanma ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 8

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 7

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU




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