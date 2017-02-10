USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sıcak Haber : Nilhan Osmanoğlu Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'i dava edecek!..

İzmir Limanı, Varlık Fonu’na devredildi

İZMİR Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kiralama, devretme veya satma yetkisiyle Varlık Fonu’na devredildi.

Ekonomi / 10 Şubat 2017 Cuma 23:57
İzmir Limanı, Varlık Fonu’na devredildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılından beri özelleştirilme çalışmaları devam eden İzmir Limanı, Varlık Fonu’na devredildi. Devir işlemlerinin resmi yazı ile durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği ifade edilirken, Varlık Fonu’nun limanı kiralamaya, devretmeye veya satmaya yetkisinin bulunduğu belirtildi.

TCDD’ye bağlı İzmir Limanı’nın 49 yıllığına özelleştirilmesi için 3 Mayıs 2007’de açılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ, 1 milyar 275 milyon dolar bedelle kazanmasına rağmen açılan dava süreci 29 ay devam etmiş, Danıştay ise yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İkinci ihale ise 21 Eylül 2012’de düzenlenmiş, yeni planlamada limana yapılması düşünülen AVM’ye yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tepki göstermişti. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3’üncü kez imar revizyonu yapılarak geçen Haziran ayında askıya çıkarılan planlamaya Konak Belediyesi itirazda bulunmuş, ancak özelleştirme idaresi itirazı reddetmişti.

Yerel YönetimlerSivil ToplumÖzelleştirmeÖzelleştirme İdaresiÖzelleştirme Yüksek Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı