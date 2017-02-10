İşte Ak Parti'nin sahaya ineceği tarih

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu için yürüteceği kampanya, 25 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün parti genel merkezinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan BinaliYıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, referandum kampanyasının tanıtımının, 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



Ankara'da yapılacak lansmanın ardından, AK Parti, 81 il teşkilatıyla sahaya inerek, referandum için çalışmalara başlayacak.



Programda, referandum sürecinde kullanılacak materyaller teşkilata dağıtılacak.



Öte yandan, aynı gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın yapılacağı öğrenildi.