HDP'li vekil pes dedirti 'Evet', Allah'ı inkardır

Şanlıurfa’da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi.



''EVET DEMENİN KARŞILIĞI ALLAH'I İNKAR ETMEKTİR''



"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyen Kaya, şöyle devam etti:



İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. ‘Allahtan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.’ Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz.