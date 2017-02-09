Genç Kızı Öldüresiye Dövdüler

Alınan bilgiye göre, Kırım caddesinde bir kafeden tanıdığı kişiler tarafından darp edilip evde alıkonulduğunu ileri süren Bahar İ. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızın feci şekilde darp edildiğini gördü. Vücudunda darp izlerine rastlanılan ve gözleri şişen genç kız, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise, olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalama çalışması başlattı.



Diğer yandan genç kızın, ‘Beni fuhuş çetesi kaçırdı, cep telefonumu ve paralarını gasp ettiler, ardından beni feci şekilde dövdüler’ şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.

Kaynak : İHA