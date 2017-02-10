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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 171. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 171’inci gününde topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ terör örgütü hedeflerine atış yapıldığını; yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dünya / 10 Şubat 2017 Cuma 09:42
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 171. gün

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 Şubat 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam ettiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı belirtildi. Hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan, 7 bina, 3 karargah binası ve 1 cephaneliğin imha edildiği ifade edildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kaynak : İHA

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