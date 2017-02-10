Fatih Erbakan: Başkanlığa karşı değiliz

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.



Anayasa değişikliği hakkında açıklama yapan Erbakan, 'Biz başkanlığa karşı değiliz.' dedi.'



Nevmettin Erbakan'ın da başkanlık sistemine karşı olamdığını söyleyen Erbakan '1970'lerde Milli Selamet Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamalarda fikirlerini ifade ettiğinde Başkanlık sisteminin Türkiye için faydalı olduğunu beyan etmiş. Ve nasıl bir başkanlık sistemi olması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş.' dedi.



Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü;



Sonrasında Refahyol hükümetinin Başbakanı olduğu dönemde içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla yaptığı bir açıklaması var. O açıklamasında 'Biz meselelerimizi çözelim başkanlıkmış şuymuş buymuş bunlar bir şekilden ibarettir' diyor. Milli Görüşün lideri Erbakan Hocamız başkanlık sisteminin faydaları olduğunu bu faydaların sağlanabilmesi için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etmiş ama bu başkanlık sistemi olmadan hiç bir iş yapılamaz bir ölüm kalım meselesidir şeklinde bir yaklaşımdan ziyade teknik bir olay olarak konuya bakmış.



BAŞKANLIĞA KARŞI DEĞİLİZ



Biz başkanlığa karşı değiliz. Halkın seçtiği bir başkan olması lazım. Burada başkanı halkın seçmesi son derece faydalı. Burada iki başlılığın ortadan kalkması son derece faydalı. Koalisyonların ortadan kalkması, etkili hızlı yönetimin olması faydalı.



