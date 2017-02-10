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El-Kaide'ye ağır darbe: Liderleri öldürüldü

Yemen'de terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu kimliği belirlenemeyen bir aracın ateş açması sonucu hayatını kaybetti

Dünya / 10 Şubat 2017 Cuma 23:45
El-Kaide'ye ağır darbe: Liderleri öldürüldü

Yemen'de terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu ve 3 korumasının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin aracına ateş açması sonucu Abdullah Ali ez-Zeydi ve 3 koruması öldü.

Zeydi'nin örgütün Loder ilçesi sorumlusu olduğu belirtilirken, terör örgütü tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Terör Örgütü


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