El-Kaide'ye ağır darbe: Liderleri öldürüldü

Yemen'de terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu ve 3 korumasının öldürüldüğü bildirildi.



Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin aracına ateş açması sonucu Abdullah Ali ez-Zeydi ve 3 koruması öldü.



Zeydi'nin örgütün Loder ilçesi sorumlusu olduğu belirtilirken, terör örgütü tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı.