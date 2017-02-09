USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Dolar/TL güne yatay başladı

Güne yatay başlayan dolar/TL, 3,72'nin altında işlem görüyor.

Ekonomi / 9 Şubat 2017 Perşembe 10:25
Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, dün 3,75 seviyesinin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü, yüzde 0,71 azalışla 3,7170 seviyesinden tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla 3,7190 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 3,9720, sterlin/TL ise yüzde 0,10 gerileyerek 4,6560'tan işlem görüyor.

Avrupa tarafında dün, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Brexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiği çalışmasında, Brexit'in, Londra'daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin etti. Buna karşın sterlin/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi Brexit ve Fransa seçimlerine ilişkin endişelerin ağır basması ile düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 1,0641'e kadar geriledi ve 1,0680 seviyelerinde dengelendi.

Dolar endeksinin dar bant içinde yatay bir seyir izlemesine karşın dün TL'nin dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Avro Bölgesinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin döviz piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğine değinen analistler, dolar/TL'de 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak : AA

Dolar KuruDolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı