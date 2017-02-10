USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Dev market tarihe karışıyor

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95,5’nin Migros’a devrini onayladı.

Ekonomi / 10 Şubat 2017 Cuma 09:55
Dev market tarihe karışıyor

Rekabet Kurumu'nun, Haziran ayında imzalanan, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den Migros Ticaret A.Ş.'ye devir işlemini onayladığı açıklandı. Konuyla ilgili Kipa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '10 Haziran 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere ana hissedarımız Tesco Overseas Investments Limited ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 95,5'ine tekabül eden A ve B grubu payların devredilmesi amacıyla bir pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Akabinde Migros Ticaret A.Ş. gerekli yasal iznin alınması için 21 Haziran 2016 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı.

Şirketimiz 9 Şubat 2017 tarihinde, söz konusu pay devir işlemi bakımından 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş'nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros'un 25 Ocak 2017 tarih ve 580 sayılı başvurusundaki taahhütler ile giderildiği kanaati ile gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 9 Şubat 2017 tarihli ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca verildiği konusunda ana hissedarımız tarafından bilgilendirilmiştir. Bu minvalde, pay devir işlemi tamamlandığında, bu durum kamuoyuna duyurulacaktır'. Kaynak : İHA

Anadolu EfesMigrosMalt


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı