Cumhuriyet'ten skandal provokasyon

Erzincan'da bir cemevinin ateşe verildiği yalanını internet sayfasında 'ÖZEL' olarak haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi, referandum öncesi yine insanlar arasına nifak tohumları ekmeye çalışarak bir skandala imza attı.



CUMHURİYET'İN PROVOKASYONU TUTMADI



Cumhuriyet'in haberine sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyürken yangının çıktığı Gani Efendi Çiftliği Köyü muhtarı Tamer Geyik bir açıklama yaparak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.







VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ



Öte yandan yangına ilişkin bir açıklama da Erzincan Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada yangının Gani Efendi Köyü Cemevi'nin yan eklentisinde bulunan bir kitaplıkta meydana geldiği ve yangının sebebinin ise 14 yaşındaki Down Sendromlu ve engelli bir çocuk tarafından çıkartıldığı açıklandı.



SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ



'Cemevini ateşe verdiler' diyerek algı operasyonu yapmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi'ne sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine provokasyon yapmaya çalışan Cumhuriyet, özel olarak servis ettiği haberinin başlığını büyük bir pişkinlikle 'Erzincan'da cemevinde yangın çıktı' şeklinde düzeltti.





