Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60 gün sonraki ilk pazar günü sandık kurulacak. YSK'nın açıklayacağı referandum takvimi için 16 Nisan işaret edilmişti.



Cumhurbaşkanı'nın onayı ile ilgili Hükümet'ten ilk değerlendirmeyi yapan AB Bakanı Ömer Çelik, "Hayırlı olsun. Karar TBMM'deki iradeyi yansıtır şekilde bir 'Evet' ile neticelenir diye düşünüyorum. Bundan sonra karar aziz milletimizin olacaktır" dedi.



Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da kararın hayırlı olmasını dileyerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletimizin büyük oranda evet diyeceğine inanıyoruz. Siyasi istikrarın sağlnacağı bir yönetim modeline geçileceğine inanıyoruz. Rejim ile ilgili bir oylama değildir. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak lazım. 16 Nisan akşamı millet yeni bir yönetim sistemine kavuşacaktır" dedi.