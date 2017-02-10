USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini' içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Siyaset / 10 Şubat 2017 Cuma 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60 gün sonraki ilk pazar günü sandık kurulacak. YSK'nın açıklayacağı referandum takvimi için 16 Nisan işaret edilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın onayı ile ilgili Hükümet'ten ilk değerlendirmeyi yapan AB Bakanı Ömer Çelik, "Hayırlı olsun. Karar TBMM'deki iradeyi yansıtır şekilde bir 'Evet' ile neticelenir diye düşünüyorum. Bundan sonra karar aziz milletimizin olacaktır" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da kararın hayırlı olmasını dileyerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletimizin büyük oranda evet diyeceğine inanıyoruz. Siyasi istikrarın sağlnacağı bir yönetim modeline geçileceğine inanıyoruz. Rejim ile ilgili bir oylama değildir. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak lazım. 16 Nisan akşamı millet yeni bir yönetim sistemine kavuşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu

CumhurbaşkanıAnayasa ReferandumuRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı